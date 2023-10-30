Лубінець прокоментував дані про етапування Джеляла та братів Ахтемових до Росії

Кримськотатарський активіст, перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял вже кілька тижнів не виходить на зв’язок з дружиною – про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 30 жовтня.

Він навів дані, за якими Джеляла та ув’язненого в тій же справі Азіза Ахтемова етапували до Мінусінська у Східному Сибіру. Брата Азіза Асана Ахтемова етапують до Владимира.

«Де саме зараз Наріман Джелял та який його стан здоров’я, наразі невідомо, адже вже кілька тижнів він не виходить на зв’язок з дружиною», – повідомив омбудсмен.

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Він назвав етапування громадян України на територію Росії порушенням Женевських конвенцій і норм міжнародного гуманітарного права, які забороняють державі-окупанту переміщувати цивільних на свою територію.

«Більше того, громадян України з тимчасово окупованого Криму піддають тиску та випробуванням суворим кліматом. Адже, відповідно до Європейських пенітенціарних правил, ув’язнені повинні направлятися для відбуття покарання в установи, розташовані поблизу міста проживання», – додав він.

Лубінець закликав світову спільноту «рішуче реагувати» на порушення Росією міжнародного гуманітарного права та вимагати звільнення незаконно ув’язнених громадян України.

Раніше організація «Кримська солідарність» повідомила з посиланням на дружину Нарімана Джеляла Левізу, що його етапують до Красноярського краю Росії.

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Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 21 вересня 2022 оголосив вирок фігурантам «справи про диверсію на газопроводі» у Перевальному – політику та активісту Наріману Джелялу (за документами – Джелялову) та братам Азізу та Асану Ахтемовим. Джеляла засудили до 17 років позбавлення волі у колонії суворого режиму зі штрафом 700 тисяч рублів та обмеженням волі строком на 1,5 роки.

Асана Ахметова засудили до 15 років колонії суворого режиму зі штрафом 500 тисяч рублів та обмеженням волі 1 рік. Азіза Ахтемова засудили до 13 років колонії суворого режиму зі штрафом 500 тисяч рублів та обмеженням волі 1 рік.

МЗС України назвало ці вироки ганебними.