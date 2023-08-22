Омбудсмен: стан здоров’я засудженого в Криму художника Зізи досі невідомий

Стан здоров’я художника з окупованої Євпаторії Богдана Зізи після 17-денного голодування досі невідомий, повідомив у телеграмі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, РФ не надає рідним жодної інформації.

«Зв’язку з ним у сім’ї немає. Тому невідомо, де саме утримують хлопця, в яких умовах та чи надають йому необхідну медичну допомогу. Рідні знають лише, що його етапували до Новочеркаська, що під Ростовом», – написав він.

У липня рідні художника Богдана Зізи повідомляли, що у нього виникли проблеми зі шлунком після голодування.

10 червня сестра політв’язня повідомила Крим.Реалії, що Богдан Зіза оголосив голодування. Через 17 днів він заявив про припинення голодування – за цей час втратив 10 кілограм та був ізольований в окрему камеру з більш жорстким спостереженням.

У ніч на 16 травня 2022 року будинок російської адміністрації Євпаторії в окупованому Росією Криму був облитий синьо-жовтою фарбою. У цьому російські силовики звинуватили 27-річного кримського художника Богдана Зізу.

Російський Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону 6 червня 2023-го засудив Богдана Зізу на 15 років колонії загального режиму. Російська прокуратура вимагала для нього 18 років суворого режиму.

За даними омбудсмена, на сьогодні РФ утримує за надуманими звинуваченнями 180 політв’язнів, 117 з них – кримські татари.