В адвоката політв’язнів у Криму Ладіна хочуть відібрати ліцензію на діяльність

Кероване Москвою управління МВС в окупованому Криму розглядає питання про позбавлення ліцензії адвоката Олексія Ладіна, який захищає політв’язнів та українських військовослужбовців. Сам адвокат був затриманий в середині жовтня у Севастополі.

Повідомляється, щоб анулювати ліцензію адвоката, кримська поліція має звернутися до регіональної адвокатської палати, де зареєстрований Ладін, а це Адвокатська палата Тюменської області РФ. Там про отримання звернення на момент публікації новини не повідомляли.

13 жовтня Олексій Ладін був затриманий у Севастополі. Суд заарештував його на два тижні у справі про демонстрацію забороненої символіки. Крім того, йому присудили штраф у 45 тисяч рублів.

Ладін брав участь у багатьох судових процесах над кримськими татарами, звинуваченими у причетності до організації «Хізб ут-Тахрір». Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він захищав українських військовополонених та викрадених цивільних, яких російська влада звинувачувала за кримінальними статтями.