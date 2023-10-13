Затриманого в Криму адвоката Ладіна арештували на 14 діб

Затриманого в окупованому Криму адвоката Олексія Ладіна, який захищає українських полонених і політв’язнів, заарештували на 14 діб й оштрафували на 45 тисяч рублів, повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

«За двома адміністративними статтями Київський районний суд Сімферополя (підконтрольний Росії – ред.) вже ухвалив рішення. По першій – 45 тисяч рублів штрафу, з приводу нібито дискредитації армії. Це перепост у фейсбуці давній», – пояснив Курбедінов.

Друге рішення винесене, за його словами, за «поширення екстремістської символіки».

«Це плакат: «Кримські татари – не терористи» із зображенням тамги та тризуба. Фахівець вирішив, що це зображення батальйону Номана Челебіджихана, це абсолютно не схожі зображення. За це – 14 діб», – додав адвокат.

Ладін брав участь у багатьох судових процесах над кримськими татарами, звинуваченими у причетності до організації «Хізб ут-Тахрір». Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він захищав українських військовополонених та викрадених цивільних, яких російська влада звинувачувала за кримінальними статтями.

Наразі юрист захищає в суді викраденого в окупованому Росією Мелітополі українського волонтера Ярослава Жука.

За даними правозахисників, щонайменше 110 із понад 186 жертв політично мотивованих переслідувань у Криму є кримськими татарами, до 75% довільних обшуків з боку силовиків РФ відбуваються саме у будинках кримських татар.