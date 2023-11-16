Суд у справі екскерівника СБУ в Криму пройде у закритому режимі – ЗМІ

Український суд заслухає справу проти колишнього голови управління СБУ в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча у закритому режимі. Як повідомляють «Ґрати», таке рішення колегія Шевченківського районного суду Києва на чолі з Оксаною Голуб ухвалила за клопотанням прокурора Дениса Ковінька.

Він аргументував це тим, що відкритий розгляд справи може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. При цьому Кулініч і його адвокати заперечували проти закриття судового процесу.

Олега Кулініча затримали в Києві в липні 2022 року за підозрою в шпигунстві на користь Росії.

Йому оголосили підозру у державній зраді, створенні злочинної організації, самовільному відході з місця служби в умовах військового стану, заволодінні зброєю та її незаконному зберіганні.

Кулінічу загрожує до 15 років позбавлення волі. Він всі звинувачення відкидає.