«Кримська солідарність»: у Криму обшукали та затримали членів мусульманської релігійної громади «Алушта»

В окупованому Криму російські силовики провели обшуки та затримали трьох членів мусульманської релігійної громади «Алушта», повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».



Йдеться про імама Юсуфа Аширова, а також двох членів громади Вілена Усеїнова та Зінура Аппазова. Всі вони проживають у селі Верхня Кутузівка.



«Сьогодні у моєї сестри відбувається обшук. Її чоловік – Усеїнов Вілен Усеїнович, 1981 року народження. У сім’ї 4 дітей. Також у будинку проживає мама Вілена, пенсіонерка. Але нікого із родичів зараз до них у будинок не пропускають, сказали, що не зобов’язані ні перед ким звітувати і вигнали з двору», – розповіла Фатіма Гафарова, родичка Усеїнова.

Читайте також: В адвоката політв’язнів у Криму Ладіна хочуть відібрати ліцензію на діяльність



Як повідомляють правозахисники, наразі кримські татари перебувають у статусі затриманих, але які звинувачення їм висуваються – невідомо. Аширова, Усеїнова та Аппазова відвезли співробітники Центру з протидії екстремізму до відділу поліції в Алушті.



Як зазначає «Кримська солідарність», релігійна громада зазнає тиску не вперше. У червні 2020 року імама Аширова оштрафували за незаконну місіонерську діяльність на 5 тисяч рублів.



У серпні представництво президента України в Криму повідомляло про 180 незаконно затриманих жителів окупованого півострова, з них 117 – кримські татари.