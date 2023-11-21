Генштаб ЗСУ: країни-партнери підготували понад 100 тисяч українських військових

Станом на 21 листопада в навчально-тренувальних центрах більш ніж 30 країн-партнерів завершили інтенсивну підготовку понад 100 тисяч військовослужбовців Збройних Сил України. Про це повідомили заступник начальника Генштабу ЗСУ Олександр Кириленко та начальник Головного управління доктрин та підготовки (J7) Генштабу Олексій Таран.

«Менше ніж за два роки було підготовлено більше ніж 100 тисяч військовослужбовців ЗСУ. Це було б неможливо без підтримки і допомоги країн-партнерів. Завдяки спільним зусиллям була створена ефективна система підготовки військовослужбовців ЗСУ, яка суттєво підтримує і нарощує спроможності всіх складових Сил оборони у відсічі збройної агресії РФ. Ми вдячні за цю підтримку», – сказав Кириленко, якого у фейсбуці цитує пресслужба Генштабу.

Олексій Таран додав, що сьогодні до організаційних заходів підготовки особового складу ЗСУ за кордоном залучена коаліція з 32 держав-партнерів, які організаційно входять до складу двох військових допоміжних місій Україні: Група сприяння безпеці України (SAG-U) та Місія Європейського Союзу з військової допомоги Україні (EUMAM).

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За його словами, нинішня система підготовка зосереджена на чотирьох базових пріоритетах:

базова загальновійськова підготовка новонабраних рекрутів, тобто людей з цивільного життя, з яких у відносно короткий строк – 35 днів, необхідно зробити повноцінних стрільців піхотних підрозділів;

фахова підготовка – насамперед на іноземних зразках озброєнь та військової техніки: танки, БМП та БТР, артсистеми та високоточні ракетні системи залпового вогню, комплекси ППО та безпілотні системи.

підготовка сучасних командирів-лідерів, особливо молодшої ланки – командири відділень, взводів, рот, а також інструкторів-тактиків.

колективна підготовка підрозділів різних рівнів та штабів для ефективного управління ними, в першу чергу для ведення наступу та штурмових дій.

Раніше уряд Великої Британії повідомив, що 30 тисяч українських військових пройшли навчання в рамках операції Interflex раніше від запланованого терміну. Ця Interflex запустили в червні 2022 року, у межах цієї програми мали підготувати 30 000 військовослужбовців до кінця 2023 року. Загалом від 2014 року у Британії пройшли підготовку понад 52 тисячі осіб.