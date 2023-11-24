В Україні взимку розгорнуть ще одну систему Patriot із Німеччини – посол

Ще одна система протиповітряної оборони Patriot із Німеччини буде розгорнута в Україні взимку, повідомив посол ФРН в Україні Мартін Єґер.

«Ситуація взимку зараз може стати дуже складною. Українська сторона зробила все можливе, щоб підготуватися до цієї ситуації, і ми допомогли з підготовкою. Я вже говорив про нашу підтримку протиповітряної оборони. На додачу до згаданих систем IRIS-T взимку тут буде розгорнута ще одна система Patriot із Німеччини», – сказав дипломат в інтерв’ю агенції Укрінформ.

На початку жовтня відбувся саміт Європейської політичної спільноти в Гранаді. За підсумками переговорів стало відомо, що Іспанія надасть Україна 6 пускових установок Hawk, а Німеччини вивчає питання передачі додаткової системи Patriot. Також про великий пакет «зимової» допомоги, в тому числі для подолання викликів для української енергосистеми, повідомив уряд Великої Британії.

Читайте також: Багато дронів і трохи ракет: якою може бути зима атак Росії на Україну і наскільки готова ППО