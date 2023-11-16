Армія РФ піде на штурм коксохіму? Авдіївка, фронт. Про що домовилися США та Китай?

- Ситуація в Авдіївці: розвідка Великої Британії прогнозує великі втрати окупантів у випадку штурму коксохіму. Водночас Deepstate оновлює мапу: армія РФ просувається біля Новокалинового. Чи зможуть ЗСУ вийти з Авдіївки в разі потреби? Як розвивається ситуація на фронті? Миші на передовій: репортаж.
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:
- Тим часом в Україну приїхав новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон – це його перша поїздка на посаді. А лідери США та Китаю поспілкувалися, в тому числі, про війну Росії проти України. Про що домовилися Джо Байден та Сі Цзіньпін? І як реагуватиме Китай на слово «диктатор» щодо їхнього очільника?
- Видання The Independent пише, що Росія планувала спричинити умисний голод в Україні – через це Путін може отримати новий ордер на арешт. Як реагуватиме Кремль?
Форум