Зеленський: можливості ППО України збільшуються, але захисту на 100% немає

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що можливості протиповітряної оборони України збільшуються, але захисту на 100% немає.

«Можливості нашої ППО збільшуються. Звичайно, це ще не сто відсотків захисту. Багато роботи попереду. Такі міста, як Харків, такі регіони, як Донеччина й Запоріжжя, потребують більше систем, більше безпеки. Це завдання є в усіх наших дипломатів, у всієї нашої держави. Я дякую всім, хто ефективний у цьому», – сказав він у своєму відеозверненні.

За його словами, географія співпраці заради повітряного щита для України дуже широка.

«Не все зараз можна розказати публічно. Але що абсолютно точно, то це те, що Україна постійно стає сильнішою», – додав президент.

У жовтні на засіданні Ставки верховного головнокомандувача обговорювалося посилення регіональної системи ППО, як і посилення протиповітряної оборони та захист об’єктів критичної інфраструктури в прикордонних та прифронтових регіонах, які щоденно атакують російські війська.

Восени минулого року російські військові почали масовані обстріли української енергетичної та іншої важливої інфраструктури. Це спричинило суттєві проблеми в енергетиці.

Україна та Захід очікують повторення російських атак по критичній інфраструктурі цього року.