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Війська РФ почали третю хвилю активних дій у рамках наступу на Авдіївському напрямку – Тарнавський

Українські військові в Авдіївці, листопад 2023 року
Українські військові в Авдіївці, листопад 2023 року

Російські війська розпочали третю хвилю активних дій у рамках наступу на Авдіївському напрямку, заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Окупанти розпочали третю хвилю активних дій у рамках наступу на Авдіївському напрямку… Наші захисники і захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку», – написав Тарнавський у телеграмі 23 листопада.

За його словами, на Таврійському напрямку втрати військ РФ у живій силі і бронетехніці зростають: «знищено 8 танків, а загальні втрати у живій силі – понад 700 осіб». За який період ці дані – він не уточнив.

Напередодні речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі Радіо Свобода повідомив, що російські сили на Таврійському напрямку на 30 відсотків збільшили кількість штурмів і авіаударів за попередню добу.

Авдіївка. Один день оборони міста очима воєнкора Радіо Свобода (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Авдіївка. Один день оборони міста очима воєнкора Радіо Свобода (фотосвідчення)

Російська армія продовжує штурмувати Авдіївку, намагаючись оточити місто. ЗСУ активно обороняються попри те, що російська армія кидає на штурм великі сили.

«Загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку», – сказав він.

На початку цього тижня американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на геолоковані кадри дані повідомив, що Сили оборони України контратакували і просунулися вперед під Авдіївкою 19 листопада.

Також аналітики повідомляли про те, що сили агресора проломили оборону ЗСУ у промзоні на південному сході Авдіївки – у місці, де українська армія зміцнювала фортифікації з 2014 року.

Крім того, в ISW зазначили, що армія Росії зосереджує нові сили в Красногорівці на північ від міста, готуючись завдати нового потужного удару по гарнізону в Авдіївці.

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