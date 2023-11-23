Війська РФ почали третю хвилю активних дій у рамках наступу на Авдіївському напрямку – Тарнавський

Російські війська розпочали третю хвилю активних дій у рамках наступу на Авдіївському напрямку, заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Окупанти розпочали третю хвилю активних дій у рамках наступу на Авдіївському напрямку… Наші захисники і захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку», – написав Тарнавський у телеграмі 23 листопада.

За його словами, на Таврійському напрямку втрати військ РФ у живій силі і бронетехніці зростають: «знищено 8 танків, а загальні втрати у живій силі – понад 700 осіб». За який період ці дані – він не уточнив.

Напередодні речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі Радіо Свобода повідомив, що російські сили на Таврійському напрямку на 30 відсотків збільшили кількість штурмів і авіаударів за попередню добу.

«Загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку», – сказав він.

На початку цього тижня американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на геолоковані кадри дані повідомив, що Сили оборони України контратакували і просунулися вперед під Авдіївкою 19 листопада.

Також аналітики повідомляли про те, що сили агресора проломили оборону ЗСУ у промзоні на південному сході Авдіївки – у місці, де українська армія зміцнювала фортифікації з 2014 року.

Крім того, в ISW зазначили, що армія Росії зосереджує нові сили в Красногорівці на північ від міста, готуючись завдати нового потужного удару по гарнізону в Авдіївці.