Російська армія може знову піти на Київ? ЗСУ мінують і укріплюють кордони

- ЗСУ мінують і укріплюють кордони
Мін і бетону точно вистачить. На ставці Головнокомандувача Зеленський заявив, що Україна посилює фортифікації.
А командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв у інтерв'ю виданню ABC News сказав, що війна може вийти за межі сходу та півдня.
А командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв у інтерв'ю виданню ABC News сказав, що війна може вийти за межі сходу та півдня.
Що слід розуміти з цих заяв та чи є нова загроза російського наступу на підконтрольні Києву регіони?
- Незначне просування і величезні втрати
Хоч і незначне, але за останні дні російські війська здійснили просування в районі Авдіївки, що на Донеччині. Інформує британська розвідка. Українські військові наголошують, що Росія не покидає спроб просунутися далі, але вони контролюють ситуацію.
- Путін не піде на мирні переговори, він хоче виграти війну
Путін не піде на мир в Україні до результатів виборів у США в листопаді наступного року. Таку заяву зробив посадовець державного департаменту США на тлі побоювань, що потенційна перемога колишнього президента Трампа може підірвати підтримку Києва з боку Заходу. Наскільки такі припущення реалістичні?
Обмін полоненими заблокований Росією: хто це може змінити?
Росія призупинила обміни полоненими, мовляв, щоб створити враження, ніби українська влада не працює над цим питанням. Про це кажуть у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Наскільки великий ризик зупинення процесу обміну полоненими взагалі?
- Отруєння дружини Буданова: сигнал ГУР чи всій владі України?
Хто і що стоїть за отруєнням дружини керівника української розвідки, про що заявляють у ГУР? Та чи існує небезпека для інших українських посадовців?
Про це і не тільки дивіться у програмі Cвобода.Ранок:
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