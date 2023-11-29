Російська армія може знову піти на Київ? ЗСУ мінують і укріплюють кордони

ЗСУ мінують і укріплюють кордони

Мін і бетону точно вистачить. На ставці Головнокомандувача Зеленський заявив, що Україна посилює фортифікації.

А командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв у інтерв'ю виданню ABC News сказав, що війна може вийти за межі сходу та півдня.

Що слід розуміти з цих заяв та чи є нова загроза російського наступу на підконтрольні Києву регіони?

Незначне просування і величезні втрати

Хоч і незначне, але за останні дні російські війська здійснили просування в районі Авдіївки, що на Донеччині. Інформує британська розвідка. Українські військові наголошують, що Росія не покидає спроб просунутися далі, але вони контролюють ситуацію.

Путін не піде на мирні переговори, він хоче виграти війну

Путін не піде на мир в Україні до результатів виборів у США в листопаді наступного року. Таку заяву зробив посадовець державного департаменту США на тлі побоювань, що потенційна перемога колишнього президента Трампа може підірвати підтримку Києва з боку Заходу. Наскільки такі припущення реалістичні?

Обмін полоненими заблокований Росією: хто це може змінити?

Росія призупинила обміни полоненими, мовляв, щоб створити враження, ніби українська влада не працює над цим питанням. Про це кажуть у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Наскільки великий ризик зупинення процесу обміну полоненими взагалі?

Отруєння дружини Буданова: сигнал ГУР чи всій владі України?

Хто і що стоїть за отруєнням дружини керівника української розвідки, про що заявляють у ГУР? Та чи існує небезпека для інших українських посадовців?

Про це і не тільки дивіться у програмі Cвобода.Ранок: