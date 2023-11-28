Головний дипломат Латвії і претендент на посаду генсека НАТО заявив про необхідність чіткого бачення щодо Росії

Міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш, який претендує на найвищу посаду в НАТО, заявив, що альянсу потрібен лідер, який досягне консенсусу, буде прихильним до збільшення витрат на оборону і матиме чітке бачення того, як поводитися з Росією.

Каріньш заявив журналістам у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 28 листопада, що НАТО потрібен лідер, який «може працювати з усіма союзниками, щоб просувати всіх вперед в одному напрямку», пише АР.

Чинний генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ, спілкуючись із журналістами в Брюсселі, заявив, що союзники по НАТО забезпечили Україні безпрецедентний рівень військової підтримки, але також закликав їх дотримуватися взятих на себе раніше зобов’язань і продовжити надавати допомогу Києву.

НАТО, найімовірніше, призначить нового генерального секретаря на своєму наступному саміті у Вашингтоні в липні.