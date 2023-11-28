Зеленський заявив про «особливе» засідання Ставки і підготовку «хороших далекобійних речей»

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 28 листопада повідомив, що провів «особливе, тривале, детальне» засідання Ставки верховного головнокомандувача.

«Перше – фортифікація. Значно посилюємо. Були детальні доповіді на всіх рівнях: Генштаб, Міністерство оборони, премʼєр-міністр, обласна влада, командувачі ОСУВ. Усі фінанси є. Всі рішення є. Має бути повна відповідна робота в громадах. Усе абсолютно деталізовано – мін і бетону нашій державі точно вистачить. Потрібно більше швидкості та ефективності, і кожен, хто за це відповідає, має чіткі завдання», – сказав президент.

Крім того, за його словами, на засіданні проаналізували нещодавні атаки Росії проти України. «Проаналізували тактику захисту нашої протиповітряної оборони. Чітка потреба – розвиток і посилення наших мобільних вогневих груп, а також усі максимально ефективні системи ППО. Окремо проаналізували роботу «петріотів» і «насамсів» – усе дуже ефективно, я вдячний партнерам, які допомагають нам саме з цими системами. Командувач Повітряних сил й інші відповідні командувачі, Міністерство оборони мають необхідні доручення», – заявив Зеленський.

На Ставці були і доповіді командувачів за усіма фронтовими напрямками, зокрема щодо Авдіївки, Мар’їнки, району Бахмута, де за цю добу – «найбільш інтенсивні бойові зіткнення», зауважив Зеленський.

«Провів сьогодні й окрему нараду з міністром з питань стратегічних галузей промисловості України, можна назвати її оптимістичною. Ми готуємо, зокрема, хороші далекобійні речі, щоб окупанти відчували українську силу», – додав президент. Подробиці він не навів.

Раніше сьогодні голова держави підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік. Близько половини видатків піде на оборону.