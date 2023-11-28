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Зеленський підписав закон про держбюджет на 2024 рік

Президент України Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік
Президент України Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік

Президент України Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік. Близько половини видатків піде на оборону, про це йдеться офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, доходи бюджету складуть становитимуть 1 трлн 768 млрд гривень. Видатки – 3 трлн 355 млрд грн, дефіцит 1 трлн 571,5 млрд гривень, який покриватиметься здебільшого за рахунок міжнародної допомоги.

Головним пріоритетом є сектор оборони і безпеки – 1 трлн 692,6 млрд гривень. Це становить 22,1% ВВП.

Раніше у Мінфіні розповіли про те, що видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили 1,39 трильйонів гривень за перші 10 місяців 2023 року або 59,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

Відомо, що в жовтні бюджетні видатки на оборону становили – 135,8 млрд грн, у вересні – 141,9 млрд грн.

За даними Мінфіну, кошти спрямували на:

  • грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
  • придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
  • медичне забезпечення;
  • інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

У Міністерстві фінансів нагадали, що видатки сектору безпеки та оборони уряд фінансує лише за рахунок власних податкових надходжень, а також військових облігацій.

9 листопада Верховна Рада схвалила проєкт держбюджету на 2024 рік в цілому.

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