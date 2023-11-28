Війна Росії проти України: чи дійсно на Заході може існувати план «мир в обмін на території»?

24 листопада німецький таблоїд Bild опублікував статтю «Новий секретний план для України», в якій стверджується, що США та Німеччина підштовхуватимуть Україну до миру з Росією.
Журналіст Юліан Ріпке з посиланням на неназване джерело стверджує, що Джо Байден та Олаф Шольц уже домовилися надавати Україні стільки зброї, скільки їй потрібно для утримання нинішньої лінії фронту – але не заохочувати озброєннями її наступ на позиції військ РФ.
При цьому президент Володимир Зеленський повинен буде сам ухвалити рішення про заморожування конфлікту – жодних відкритих пропозицій від Берліна та Вашингтона в цьому ключі не звучатиме.
Вже 27 листопада Німеччина у коментарі Deutche Welle офіційно спростувала існування певного секретного плану для України.
«Лише Україна може призначити дату початку мирних переговорів», – заявили журналістам в уряді ФРН і додали, що підтримуватимуть Україну «стільки, скільки необхідно для захисту від російської агресії».
Те саме заявив і помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн.
«Ми завжди говорили, що це питання має вирішувати Україна», – заявив він на брифінгу.
Проте Німеччина досі не надала ЗСУ далекобійні ракети Taurus, про які просила Україна. А Вашингтон зволікає з передачею Силам оборони далекобійних ATACMS і, за спостереженням військових оглядачів, затяг із наданням Силам оборони танків і літаків – давши можливість Росії окопатися на фронтах.
Головні питання випуску:
Чи могли Байден та Шольц змовитися, щоб не злити Путіна перемогою України?
Чи зможуть ЗСУ продовжувати наступ без західного озброєння?
І що робити Україні, якщо план «мир в обмін на території» справді існує на Заході?