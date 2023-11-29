Сили ППО збили 21 «шахед» і дві ракети Х-59 – командування

Російські війська атакували регіони України вночі проти 29 листопада безпілотниками з напрямку російського Приморсько-Ахтарська, а також керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини, заявляють Повітряні сили вранці у середу.

«Усього в ударі було задіяно: 21 ударний БплА «Shahed-136/131»; 3 керовані авіаційні ракети Х-59. Основний напрямок удару безпілотників – Хмельниччина, ракет – південь країни», – йдеться в повідомленні.

Командування додає, що для відбиття атаки залучили винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил ти Сил оборони України.

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«В результаті бойової роти усі ворожі ударні БпЛА знищено в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя – не досягла бажаної цілі!» – додають військові.

На початку доби 29 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили про «шахеди» у напрямку Старокостянтинова.