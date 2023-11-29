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Сили ППО збили 21 «шахед» і дві ракети Х-59 – командування

Командування додає, що для відбиття атаки залучили винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи (ілюстраційне фото)
Командування додає, що для відбиття атаки залучили винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи (ілюстраційне фото)

Російські війська атакували регіони України вночі проти 29 листопада безпілотниками з напрямку російського Приморсько-Ахтарська, а також керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини, заявляють Повітряні сили вранці у середу.

«Усього в ударі було задіяно: 21 ударний БплА «Shahed-136/131»; 3 керовані авіаційні ракети Х-59. Основний напрямок удару безпілотників – Хмельниччина, ракет – південь країни», – йдеться в повідомленні.

Командування додає, що для відбиття атаки залучили винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил ти Сил оборони України.

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«В результаті бойової роти усі ворожі ударні БпЛА знищено в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя – не досягла бажаної цілі!» – додають військові.

На початку доби 29 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили про «шахеди» у напрямку Старокостянтинова.

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