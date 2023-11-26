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Повітряні сили: вночі ППО збила вісім з дев’яти «шахедів»

Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, ілюстративне фото
Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, ілюстративне фото

У ніч проти 26 листопада сили РФ атакували територію України з південно-східного напрямку (з Приморсько-Ахтарська) дев’ятьма ударними безпілотниками типу Shahed, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«У результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 8 ворожих безпілотників «Shahed-131/136», – йдеться у повідомленні.

Військові кажуть, що у Північній операційній зоні були знищені шість російських дронів-камікадзе типу Shahed.

За словами командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, «сьогодні вночі ворог знов намагався прорвати міцну повітряну оборону Північної операційної зони, запустивши у бік військових та цивільних об’єктів 6 дронів-камікадзе типу Shahed.

«Попри чергову спробу росіян усі повітряні цілі були знищені Силами оборони України. Три з них знищили мобільні вогневі групи протиповітряної оборони Північного угрупування військ», – підкреслив Наєв.

Зокрема, в небі над Київською областю збили один ударний безпілотний літальний апарат. Ще два дрони-камікадзе збили на Сумському напрямку, один з яких – у небі над Полтавською областю, зазначив командувач.

Російські війська завдали повітряної атаки по Україні вночі проти 25 листопада. Основний удар був спрямований на Київ та Київщину, де повітряна тривога тривала понад 6 годин. Зафіксовано падіння уламків у декількох районах міста, зокрема, у Солом’янському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському Києва.

Внаслідок атаки по столиці постраждали п’ятеро людей, в тому числі 11-річна дитина, розповів мер Києва Віталій Кличко. Також у місті були пошкоджені житлові будинки та частково зруйнована будівля дитячого садочка.

За даними Повітряних сил, в ході цієї атаки сили протиповітряної оборони загалом збили 74 дронів-камікадзе з 75.

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