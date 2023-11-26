Повітряні сили: вночі ППО збила вісім з дев’яти «шахедів»

У ніч проти 26 листопада сили РФ атакували територію України з південно-східного напрямку (з Приморсько-Ахтарська) дев’ятьма ударними безпілотниками типу Shahed, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«У результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 8 ворожих безпілотників «Shahed-131/136», – йдеться у повідомленні.

Військові кажуть, що у Північній операційній зоні були знищені шість російських дронів-камікадзе типу Shahed.

За словами командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, «сьогодні вночі ворог знов намагався прорвати міцну повітряну оборону Північної операційної зони, запустивши у бік військових та цивільних об’єктів 6 дронів-камікадзе типу Shahed.

«Попри чергову спробу росіян усі повітряні цілі були знищені Силами оборони України. Три з них знищили мобільні вогневі групи протиповітряної оборони Північного угрупування військ», – підкреслив Наєв.

Зокрема, в небі над Київською областю збили один ударний безпілотний літальний апарат. Ще два дрони-камікадзе збили на Сумському напрямку, один з яких – у небі над Полтавською областю, зазначив командувач.

Російські війська завдали повітряної атаки по Україні вночі проти 25 листопада. Основний удар був спрямований на Київ та Київщину, де повітряна тривога тривала понад 6 годин. Зафіксовано падіння уламків у декількох районах міста, зокрема, у Солом’янському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському Києва.

Внаслідок атаки по столиці постраждали п’ятеро людей, в тому числі 11-річна дитина, розповів мер Києва Віталій Кличко. Також у місті були пошкоджені житлові будинки та частково зруйнована будівля дитячого садочка.

За даними Повітряних сил, в ході цієї атаки сили протиповітряної оборони загалом збили 74 дронів-камікадзе з 75.