Нічна атака на Київ: сили ППО «приземлили» понад 60 повітряних цілей – КМВА

У ніч проти 24 листопада сили РФ вдалися до масштабної атаки Києва, повітряна оборона знищила понад 60 повітряних цілей, йдеться в повідомленні начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

Спочатку в КМВА говорили про збиття понад 40 повітяних цілей над столицею.

«Є лише попередня оперативна інформація, це вже четверта атака ворожих БПЛА на Київ за місяць. Цей напад дронів став наймасованішим від початку повномасштабного вторгнення. Силами і засобами повітряної оборони було вражено понад чотири десятки повітряних цілей», – зазначив спершу речник начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Михайло Шаманов.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, за попередньою інформацією, сили РФ застосували баражуючі «шахеди», було декілька хвиль запусків із різних напрямків.

Однак, згодом, очільник КМВА повідомив, що за уточненою інформацією, під час «наймасованішої» атаки безпілотників по Києву, силами та засобами ППО було уражено понад 60 повітряних цілей.

У Києві з 2:37 суботи, 25 листопада, тривала повітряна тривога. Росія атакувала столицю ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків дронів у кількох районах столиці сталися пожежі, відомо про кількох постраждалих. Відбій тривоги у Києві та області пролунав тільки о 8.46 ранку. Небезпека тривала понад 6 годин.

Вранці в Києві 25 листопада через масовану атаку «шахедами» знеструмлено повітряну лінію. Без світла залишилось 77 будинків та 120 установ.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.