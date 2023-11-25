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Масована атака «шахедів» на Київ: влада розповіла про наслідки

Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, ілюстративне фото
Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, ілюстративне фото

У ніч проти 25 листопада почалась масована атака «шахедів» на Київ, у кількох районах столиці впали уламки російських безпілотників. Виникла пожежа в дитсадку.

Відбій повітярної тривоги в Києві та області було оголошено тільки о 8.46 ранку, небезпека тривала понад 6 годин.

За словами мера Києва Віталія Кличка, під час нічної атаки у двох районах Києва впали уламки безпілотників. В результаті виникла пожежа у дитячому садку.

«У Печерському районі столиці падіння уламків збитого БПЛА. Усі служби прямують на місце. Виклики медиків у Солом'янському районі. Бригади виїхали», – повідомив мер Києва.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що через падіння уламків безпілотника в Солом’янському районі Києва сталося займання на території дитячого садка.

«У наслідок збиття ворожих БпЛА та падіння уламків в Солом'янському районі сталося загорання на території дитячого садочку. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Задіяні усі екстрені служби», – повідомив Попко.

Віталій Кличко також повідомив, що спалах відбувся і в приміщенні дитячого садка.

«У Солом’янському районі, внаслідок падіння уламків БПЛА, сталося загоряння в приміщенні дитсадка. Також у цьому районі загоряння на відкритій місцевості. Пожежно-рятувальні служби на місці», – поінформував Кличко.

За словами Попка, у Солом’янському районі у деяких будинках зафіксовано пошкодження вікон у квартирах.

«В наслідок збиття ворожих БПЛА в Солом’янському районі, в окремих будинках зафіксовано пошкодження вікон в квартирах. Перебувайте в укриттях, тримайтеся подалі від вікон та скла. Бойова робота сил ППО триває», – повідомив Попко.

«У Солом’янському районі загоряння в кількох місцях - у житловому будинку та нежитлових приміщеннях. Також у Соломʼянському районі постраждала 11-річна дитина. Гостра реакція на стрес. Медики надають допомогу на місці», – повідомив Віталій Кличко.

Мер міста поінформував про двох постраждалих у Солом’янському районі Києва. Також медиків викликали до Подільського району столиці.

«На цей час у Соломʼянському районі двоє постраждалих. Обом медики надали допомогу на місці. Також виклик медиків у Подільський район та ще один – у Солом’янський. Атака на столицю триває. Залишайтеся в укриттях!»,– написав мер.

У п'ятиповерхівці у Солом'янському районі сталася руйнація на другому поверсі. Заблоковано дві жінки, каже мер столиці.

Начальник КГВА Попко повідомив про спалах нежитлового приміщення.

«Внаслідок відбиття атаки ворожих БпЛА на Київ, в Солом’янському районі сталося загоряння в нежитловому приміщенні на площі 100 кв м. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Атака ворожих дронів ще не закінчилася. Перебувайте в укриттях до відбою», – написав Попко.

Згодом Кличко розповів, що уламки безпілотника впали на багатоповерховий будинок, на місце події попрямували рятувальники.

Сергій Попко повідомив про задимлення верхніх поверхів багатоповерхівки.

За словами Віталія Кличка, в Дніпровському районі уламок дрону упав на сходову клітку верхнього поверху

«У багатоповерхівці в Дніпровському районі невеликий уламок дрону впав на сходову клітину верхнього поверху. Загоряння немає. Потерпілих наразі не виявили. Рятувальники оглядають дах та технічний поверх будинку», – повідомив Кличко.

За словами Попко, уламки також впали в Голосіївському та Печерському районах.

«Внаслідок збиття ворожих дронів зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі на зону зелених насаджень, без потерпілих. У Печерському районі - також на незабудовану територію. Попередньо без наслідків», – написав начальник КМВА.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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