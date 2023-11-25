Масована атака «шахедів» на Київ: влада розповіла про наслідки

У ніч проти 25 листопада почалась масована атака «шахедів» на Київ, у кількох районах столиці впали уламки російських безпілотників. Виникла пожежа в дитсадку.

Відбій повітярної тривоги в Києві та області було оголошено тільки о 8.46 ранку, небезпека тривала понад 6 годин.

За словами мера Києва Віталія Кличка, під час нічної атаки у двох районах Києва впали уламки безпілотників. В результаті виникла пожежа у дитячому садку.

«У Печерському районі столиці падіння уламків збитого БПЛА. Усі служби прямують на місце. Виклики медиків у Солом'янському районі. Бригади виїхали», – повідомив мер Києва.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що через падіння уламків безпілотника в Солом’янському районі Києва сталося займання на території дитячого садка.

«У наслідок збиття ворожих БпЛА та падіння уламків в Солом'янському районі сталося загорання на території дитячого садочку. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Задіяні усі екстрені служби», – повідомив Попко.

Віталій Кличко також повідомив, що спалах відбувся і в приміщенні дитячого садка.

«У Солом’янському районі, внаслідок падіння уламків БПЛА, сталося загоряння в приміщенні дитсадка. Також у цьому районі загоряння на відкритій місцевості. Пожежно-рятувальні служби на місці», – поінформував Кличко.

За словами Попка, у Солом’янському районі у деяких будинках зафіксовано пошкодження вікон у квартирах.

«В наслідок збиття ворожих БПЛА в Солом’янському районі, в окремих будинках зафіксовано пошкодження вікон в квартирах. Перебувайте в укриттях, тримайтеся подалі від вікон та скла. Бойова робота сил ППО триває», – повідомив Попко.

«У Солом’янському районі загоряння в кількох місцях - у житловому будинку та нежитлових приміщеннях. Також у Соломʼянському районі постраждала 11-річна дитина. Гостра реакція на стрес. Медики надають допомогу на місці», – повідомив Віталій Кличко.

Мер міста поінформував про двох постраждалих у Солом’янському районі Києва. Також медиків викликали до Подільського району столиці.

«На цей час у Соломʼянському районі двоє постраждалих. Обом медики надали допомогу на місці. Також виклик медиків у Подільський район та ще один – у Солом’янський. Атака на столицю триває. Залишайтеся в укриттях!»,– написав мер.

У п'ятиповерхівці у Солом'янському районі сталася руйнація на другому поверсі. Заблоковано дві жінки, каже мер столиці.

Начальник КГВА Попко повідомив про спалах нежитлового приміщення.

«Внаслідок відбиття атаки ворожих БпЛА на Київ, в Солом’янському районі сталося загоряння в нежитловому приміщенні на площі 100 кв м. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Атака ворожих дронів ще не закінчилася. Перебувайте в укриттях до відбою», – написав Попко.

Згодом Кличко розповів, що уламки безпілотника впали на багатоповерховий будинок, на місце події попрямували рятувальники.

Сергій Попко повідомив про задимлення верхніх поверхів багатоповерхівки.

За словами Віталія Кличка, в Дніпровському районі уламок дрону упав на сходову клітку верхнього поверху

«У багатоповерхівці в Дніпровському районі невеликий уламок дрону впав на сходову клітину верхнього поверху. Загоряння немає. Потерпілих наразі не виявили. Рятувальники оглядають дах та технічний поверх будинку», – повідомив Кличко.

За словами Попко, уламки також впали в Голосіївському та Печерському районах.

«Внаслідок збиття ворожих дронів зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі на зону зелених насаджень, без потерпілих. У Печерському районі - також на незабудовану територію. Попередньо без наслідків», – написав начальник КМВА.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.