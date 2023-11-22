Повітряні сили повідомили про збиття всіх запущених Росією «Шахедів»

Російські військові ввечері 21 листопада і в ніч на 22-е запустили по Україні 14 ударних безпілотників Shahed, усі їх збили сили протиповітряної оборони, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

За повідомленням, атака тривала від 20:00 21 листопада до 03:00 22 листопада 2023 року. Загарбники атакували дронами з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ), а також із цього ж напрямку запустили крилату ракету Х-22 з літака Ту22М3.

«До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи у межах Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Житомирської, Вінницької і Хмельницької областей», – йдеться в повідомленні.

Крилата ракета Х-22, за даними командування, не досягла своєї цілі, впала у Запорізькій області на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею пошкоджені приватні будинки, попередньо, постраждалих немає.

Тим часом, командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв уточнив, що в ніч на 22 листопада українські військові збили чотири безпілотники Shahed на Київському і Житомирському напрямках.

«Сьогодні вночі в зоні відповідальності Північного стратегічного угруповання військ, було знищено всі повітряні цілі, що намагалися атакувати об’єкти цивільної і військової інфраструктури», – написав він у телеграмі.

Крім згаданих «Шахедів», за словами Наєва, на Сумському напрямку сили протиповітряної оборони поцілили у розвідувальний дрон російських військ.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.