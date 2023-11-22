У Хмельницькому районі уламки безпілотника впали на приватне подвір’я – ОВА

У Хмельницькій області в ніч на 22 листопада працювали сили протиповітряної оборони, уламки безпілотника впали на території приватного подвір’я, повідомив перший заступник голови обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«Уламки одного зі збитих «Шахедів» впали на подвірʼя приватного домогосподарства в Хмельницькому районі, де постраждала господарська нежитлова споруда. Зайнялася пожежа. На місці працює ДСНС й інші відповідні служби», – написав Тюрін у фейсбуці вночі.

За його словами, травмованих і загиблих немає.

Вночі на Хмельниччині оголошували повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.