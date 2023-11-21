Військові попередили про загрозу груп ударних БПЛА у небі над деякими регіонами України

У Повітряних силах ЗСУ ввечері вівторка повідомили про активність ударних безпілотників, запущених армією РФ.

За даними військових, зафіксовано проліт БПЛА в Полтавській області, повідомляється про загрозу застосування безпілотників на Чернігівщині, а також наявність дронів на Дніпропетровщині.

У Дніпропетровській ОВА вже повідомили про збиття одного «шахеда» у небі над регіоном.

Наразі повітряною тривогою охоплені східні, південно-східні та частково північні області.

Раніше сьогодні ввечері стало відомо, що російські війська завдали ракетного удару по одному з районів Запоріжжя. Інформації про постраждалих не надходило. Влада повідомила, що вибуховою хвилею пошкоджені кілька приватних будинків.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.