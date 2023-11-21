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Війська РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю – влада розповіла деталі

Руйнування після одного з російських ударів по Запоріжжю (фото архівне, ілюстративне)
Руйнування після одного з російських ударів по Запоріжжю (фото архівне, ілюстративне)

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що близько 20:43 у вівторок російські війська завдали ракетного удару по одному з районів Запоріжжя.

«Ракета, тип якої наразі встановлюється, влучила по відкритій території. Інформації про постраждалих до відповідних служб не надходило. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька приватних будинків», – написав Малашко у Telegram.

Раніше у мережі повідомлялося про звуки вибухів у Запоріжжі у вівторок ввечері. Повітряна тривога тривала близько двох годин.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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