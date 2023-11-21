Через обстріли військ РФ 1 людина загинула і 5 поранені на Херсонщині упродовж дня – прокуратура

Внаслідок чергових російських обстрілів Херсонщини упродовж дня одна людина в регіоні загинула і п’ятеро зазнали поранень, повідомила прокуратура Херсонської області.

Згідно з даними прокурорів, у Бериславі через скид боєприпасу на автомобіль військовими РФ осколкового поранення зазнав 75-річний власник авто. Вже вдень армія РФ завдала удару по місту керованими авіабомбами – з-під завалів приватного будинку рятувальники дістали тіло загиблого 65-річного чоловіка. Травм зазнав також 57-річний місцевий житель.

Крім того, у селі Новоберислав через російську атаку поранений 54-річний чоловік. А у передмісті Херсона поранені 61-річна жінка та 62-річний чоловік.

«За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни», – повідомили у прокуратурі.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.