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Двоє людей поранені через російський обстріл двох районів Херсонщини – Прокудін

За даними голови ОВА, російська армія вдень скинула 25 керованих авіабомб на населені пункти Бериславського та Каховського районів (фото ілюстраційне)
За даними голови ОВА, російська армія вдень скинула 25 керованих авіабомб на населені пункти Бериславського та Каховського районів (фото ілюстраційне)

Російські війська продовжують обстрілювати Херсонську область із застосуванням авіації – про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 21 листопада.

За його даними, з 11:20 до 13 години російська армія скинула 25 керованих авіабомб на населені пункти Бериславського та Каховського районів.

«Відомо про двох постраждалих. У Бериславі поранення отримав 74-річний чоловік, у Новобериславі – 54-річний місцевий житель. Їм надають меддопомогу», – повідомив голова області.

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Крім того, Херсонська ОВА повідомила про обстріл Антонівки. Поранень зазнали 62-річний чоловік та 61-річна жінка. Їх госпіталізували до медзакладу з вибуховими травмами.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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