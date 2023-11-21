Двоє людей поранені через російський обстріл двох районів Херсонщини – Прокудін

Російські війська продовжують обстрілювати Херсонську область із застосуванням авіації – про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 21 листопада.

За його даними, з 11:20 до 13 години російська армія скинула 25 керованих авіабомб на населені пункти Бериславського та Каховського районів.

«Відомо про двох постраждалих. У Бериславі поранення отримав 74-річний чоловік, у Новобериславі – 54-річний місцевий житель. Їм надають меддопомогу», – повідомив голова області.

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Крім того, Херсонська ОВА повідомила про обстріл Антонівки. Поранень зазнали 62-річний чоловік та 61-річна жінка. Їх госпіталізували до медзакладу з вибуховими травмами.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.