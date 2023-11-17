У деяких громадах Херсонщини заборонили продаж алкоголю – подробиці ОВА

У 160 населених пунктах Херсонщині заборонили продаж алкогольних напоїв, розповів голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Заборонено продаж алкоголю у Станіславській, Білозерській, Херсонській, Чорнобаївській, Музиківській, Дарʼївській, Тягинській, Бериславській, Борозенській, Милівській, Новоолександрівській громадах, а також селах Новомиколаївка, Черешневе, Костирка, Нововознесенське, Добрянка Високопільської громади та Трифонівка, Нововасилівка Великоолександрівської громади», – зазначив місцевий чиновник.

Водночас, за словами Прокудіна, обмеження не поширюються на Херсон, Зеленівку, Степанівку та Чорнобаївку.

Голова Херсонської ОВА уточнив, що «йдеться про 160 населених пунктів, які розташовані в 30-кілометровій зоні від річки Дніпро».

Крім того, згідно з рішеннями, схваленими на засіданні Ради оборони, до Херсона не зможуть потрапити військові, які не виконують бойові завдання на території Херсонської громади. Виключення – захисники і захисниці, котрі проживають у місті, перебувають у відрядженні, відпустці або проходять лікування.

«Також в області посилюють роботу з мобілізації і заборонили публікацію фото та відео, за якими можна «точно визначити місце російського прильоту», – уточнив голова ОВА.

Прокудін додав, що на Херсонщині «підсилюють обладнанням мобільні групи, які виявляють і нищать російські безпілотники». Крім того, в одному з населених пунктів Чорнобаївської громади, за його словами, буде створено модульне містечко для жителів області, котрі втратили домівки.

У вечірньому зверненні 11 листопада – річницю деокупації Херсона – президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові дадуть відповідь російській армії на її удари по Херсону і Херсонській області.

Перед цим, 10 листопада, на Ставці верховного головнокомандувача обговорювалися, серед іншого, «конкретні рішення» щодо захисту Херсона, який щоденно зазнає російських атак. Зеленський анонсував підсилення протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.