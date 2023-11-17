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Війська РФ активізувалися на Куп’янському напрямку, але негода заважає – Фітьо

За словами Володимира Фітьо, через погіршення погоди використання техніки військами РФ дещо ускладнюється.
За словами Володимира Фітьо, через погіршення погоди використання техніки військами РФ дещо ускладнюється.

Війська РФ активізувалися на Куп’янському напрямку, повідомив речник Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

«Ворог активізувався на всій лінії оборони оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» на Куп’янському напрямку. Вчора наші захисники відбили п’ять атак. Це Синьківка. Петропавлівка, Білогорівка. Противник перегруповується, від своїх намірів наступу на Куп’янськ не відмовляється», – сказав він у національного телемарафону.

Однак, за його словами, через погіршення погоди використання техніки військами РФ дещо ускладнюється.

Надія Замрига, начальниця служби звʼязків з громадськістю 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) також заявила, що війська РФ в «комбінований спосіб» намагаються зайти в Куп’янськ.

«Були випадки буквально вчора, позавчора коли заходили колони важкої броньованої техніки. Другий варіант їхніх спроб штурмувати наші позиції – це піхота. Коли підходять невеликі групи піхоти до 10 людей і намагаються увійти на наші позиції. Варто зазначити, що ще місяць чи півтора тому ці штурмові групи піхоти були значно чисельніші до 30-ти чоловік. Але завдяки нашим діям – наприклад, скиди, FPV-дрони, робота артилерії – вони відмовилися від таких великих груп, тому що великі втрати особового складу. Вони просто подрібнили групи на менші групи, але йдуть з трьох, чотирьох точок. Кількість особового складу, мабуть, така ж», – розповіла вона.

Командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський 14 листопада заявив, що війська РФ не відмовляються від своїх планів та продовжують наступальні дії одночасно на кількох східних напрямках.

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Місто Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні минулого року. Восени зʼявилися повідомлення про концентрацію великої кількості російських військ на Купʼянському напрямку. Обстріли міста посилилися.

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