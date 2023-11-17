Війська РФ активізувалися на Куп’янському напрямку, але негода заважає – Фітьо

Війська РФ активізувалися на Куп’янському напрямку, повідомив речник Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

«Ворог активізувався на всій лінії оборони оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» на Куп’янському напрямку. Вчора наші захисники відбили п’ять атак. Це Синьківка. Петропавлівка, Білогорівка. Противник перегруповується, від своїх намірів наступу на Куп’янськ не відмовляється», – сказав він у національного телемарафону.

Однак, за його словами, через погіршення погоди використання техніки військами РФ дещо ускладнюється.

Надія Замрига, начальниця служби звʼязків з громадськістю 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) також заявила, що війська РФ в «комбінований спосіб» намагаються зайти в Куп’янськ.



«Були випадки буквально вчора, позавчора коли заходили колони важкої броньованої техніки. Другий варіант їхніх спроб штурмувати наші позиції – це піхота. Коли підходять невеликі групи піхоти до 10 людей і намагаються увійти на наші позиції. Варто зазначити, що ще місяць чи півтора тому ці штурмові групи піхоти були значно чисельніші до 30-ти чоловік. Але завдяки нашим діям – наприклад, скиди, FPV-дрони, робота артилерії – вони відмовилися від таких великих груп, тому що великі втрати особового складу. Вони просто подрібнили групи на менші групи, але йдуть з трьох, чотирьох точок. Кількість особового складу, мабуть, така ж», – розповіла вона.

Командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський 14 листопада заявив, що війська РФ не відмовляються від своїх планів та продовжують наступальні дії одночасно на кількох східних напрямках.

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Місто Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні минулого року. Восени зʼявилися повідомлення про концентрацію великої кількості російських військ на Купʼянському напрямку. Обстріли міста посилилися.