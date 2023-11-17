Сили РФ вкотре атакували Херсонщину, двоє постраждалих – прокуратура

Російські військові вкотре атакували Херсонську область, повідомляє в п’ятницю, 17 листопада, обласна прокуратура.

«Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни», – зазначають у відомстві.

За даними слідства, 17 листопада близько 12:30 сили РФ вкотре обстріляли Дар’ївську громаду Херсонського району.

Зазначається, що поранення отримали двоє цивільних – 72-річна жінка та 44-річний чоловік, потерпілих вже доставили до місцевої лікарні.

У вечірньому зверненні 11 листопада – річницю деокупації Херсона – президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові дадуть відповідь російській армії на її удари по Херсону і Херсонській області.

Перед цим, 10 листопада, на Ставці верховного головнокомандувача обговорювалися, серед іншого, «конкретні рішення» щодо захисту Херсона, який щоденно зазнає російських атак. Зеленський анонсував підсилення протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.