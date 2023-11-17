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Місцева влада: внаслідок чергового обстрілу Херсонщини загинула людина

60-річний чоловік у власній оселі отримав травми, несумісні з життям. Фото ілюстративне
60-річний чоловік у власній оселі отримав травми, несумісні з життям. Фото ілюстративне

Внаслідок чергового обстрілу Херсонщини загинула людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Російська армія обстріляла будинок у Велетенському Білозерської громади. Близько 11:20 у власній оселі травми, несумісні з життям, отримав 60-річний чоловік», – написав він у телеграмі.

Раніше місцева влада повідомила, що через російську агресію на Херсонщині за минулу добу загинули 6 людей, ще 10 зазнали поранень, серед них є дитина.

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У вечірньому зверненні 11 листопада – річницю деокупації Херсона – президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові дадуть відповідь російській армії на її удари по Херсону і Херсонській області.

Перед цим, 10 листопада, на Ставці верховного головнокомандувача обговорювалися, серед іншого, «конкретні рішення» щодо захисту Херсона, який щоденно зазнає російських атак. Зеленський анонсував підсилення протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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