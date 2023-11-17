ОВА: через російську агресію на Херсонщині за добу загинули 6 людей, ще 10 поранені

Через російську агресію на Херсонщині за добу загинули 6 людей, ще 10 зазнали поранень, серед них є дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



За його даними, минулої доби війська РФ обстрілювали регіон з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню «Град», танків, БПЛА та авіації.



Очільник ОВА додав, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, адмінбудівлі та магазин у Херсонському районі, медичну установу, магазин, заправні станції та автомийку у Херсоні.

Ввечері 16 листопада війська РФ завдали удару по Херсону, загинула людина, ще восьмеро людей були поранені. Того дня російські війська кілька разів атакували місто.

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У вечірньому зверненні 11 листопада – річницю деокупації Херсона – президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові дадуть відповідь російській армії на її удари по Херсону і Херсонській області.

Перед цим, 10 листопада, на Ставці верховного головнокомандувача обговорювалися, серед іншого, «конкретні рішення» щодо захисту Херсона, який щоденно зазнає російських атак. Зеленський анонсував підсилення протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.