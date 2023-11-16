Вечірній російський обстріл Херсона: Прокудін повідомляє про вісьмох поранених

Наразі відомо про вісьмох поранених та одну загиблу через вечірній обстріл Херсона 16 листопада, заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його даними, під обстріли потрапили Центральний та Дніпровський райони міста. Пошкоджені будинки, автомобілі, АЗС та автомийка.

Прокудін уточнив, що загибла – 75-річна жінка, яка зазнала несумісні з життям травми у власній квартирі.

«Наймолодша поранена – 15-річна дитина. Вона потрапила під обстріл разом зі своєю родичкою, 52 років. Обох потерпілих шпиталізували. До лікарні доставили ще чотирьох містян. Це дві жінки, 39 та 63 роки, а також чоловіки, 63 та 46 років», – написав він.

Ще двоє поранених 60 і 63 років отримали медичну допомогу на місці.

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До того Прокудін повідомив, що внаслідок російських обстрілів деякі райони Херсона залишилися без світла. Ремонтні роботи почнуться зранку.

Раніше начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що внаслідок обстрілів Росії в Херсоні загинула жінка.

У вечірньому зверненні 11 листопада – річницю деокупації Херсона – президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові дадуть відповідь російській армії на її удари по Херсону і Херсонській області.

Перед цим, 10 листопада, на Ставці верховного головнокомандувача обговорювалися, серед іншого, «конкретні рішення» щодо захисту Херсона, який щоденно зазнає російських атак. Зеленський анонсував підсилення протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.