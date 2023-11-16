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ДСНС: рятувальні роботи на місці удару в Селидовому завершили

Селидове після російського удару, 15 листопада 2023 року
Селидове після російського удару, 15 листопада 2023 року

Аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару у місті Селидове на Донеччині завершили, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС констатують, що внаслідок російської атаки загинули чотири людини, ще троє були травмовані.

Уночі 15 листопада російські війська завдали ракетного удару по місті Селидове на Донеччині.

Офіс генерального прокурора повідомив, що російські війська завдали чотирьох ракетних ударів по житлових кварталах у місті Селидове, обстріл був здійснений із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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