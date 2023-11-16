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Війська РФ обстрілюють Херсон, є постраждалі – влада

Наслідки російського обстрілу Херсона, 12 листопада 2023 року
Наслідки російського обстрілу Херсона, 12 листопада 2023 року

Російські війська знову обстрілюють Херсон, є постраждалі, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Центр Херсона під ворожим обстрілом. На цей час є інформація про трьох постраждалих», – написав він у телеграмі.

Це вже четверта російська атака на Херсон за добу.

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У вечірньому зверненні 11 листопада – річницю деокупації Херсона – президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові дадуть відповідь російській армії на її удари по Херсону і Херсонській області.

Перед цим, 10 листопада, на Ставці верховного головнокомандувача обговорювалися, серед іншого, «конкретні рішення» щодо захисту Херсона, який щоденно зазнає російських атак. Зеленський анонсував підсилення протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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