ОВА: армія РФ вдарила по Білозерці на Херсонщині – є постраждалі, знищений обʼєкт критичної інфраструктури

Російські війська масовано вдарили по Білозерці на Херсонщині – загинула людина, ще дві поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Ворожим вогнем пошкоджено житлові будинки та продуктовий магазин. Знищено й обʼєкт критичної інфраструктури. Нині Білозерка і навколишні села – без електропостачання», – написав він у телеграмі.

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Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.