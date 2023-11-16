Через російський обстріл середмістя Херсона загинула людина – Мрочко

Через російський обстріл середмістя Херсона загинула людина, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.



«Внаслідок недавнього обстрілу середмістя Херсона з боку російських окупаційних військ загинула 75-річна жінка. На момент ворожої атаки вона була у своїй квартирі», – написав він у телеграмі.

Раніше Мрочко повідомив про російський обстріл центру Херсона. Тоді було відомо про трьох постраждалих. Через обстріл були пошкоджені багатоповерхові і приватні будинки у Центральному, Дніпровському районах.

Це була вже четверта російська атака на Херсон за добу.

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У вечірньому зверненні 11 листопада – річницю деокупації Херсона – президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові дадуть відповідь російській армії на її удари по Херсону і Херсонській області.

Перед цим, 10 листопада, на Ставці верховного головнокомандувача обговорювалися, серед іншого, «конкретні рішення» щодо захисту Херсона, який щоденно зазнає російських атак. Зеленський анонсував підсилення протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.