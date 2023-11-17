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У Кабміні підрахували, скільки населених пунктів вже деокупували ЗСУ

За словами Ірини Верещук, людям зі звільнених населених пунктів та евакуйованим планується виплата разової грошової допомоги
За словами Ірини Верещук, людям зі звільнених населених пунктів та евакуйованим планується виплата разової грошової допомоги

Станом на зараз Збройним силам вдалось деокупувати 963 населені пункти України, які раніше були захоплені російськими військами, розповіла віцепрем’єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук після зустрічі із делегацією Норвезької ради у справах біженців (NRC).

«Норвезька сторона пообіцяла надати туди (в деокуповані населені пункти – ред.) ремонтні комплекти для відновлення житла, генератори, обладнання для обігріву, зарядні станції, павербанки та комп’ютерну техніку для навчання дітей онлайн. А також облаштувати пункти обігріву й забезпечити ці території терміналами супутникового інтернету Starlink», – зазначила Верещук.

Крім того, за її словами, людям зі звільнених населених пунктів та евакуйованим планується виплата разової грошової допомоги.

Також на зустрічі із делегацією Норвезької ради у справах біженців сторони обговорили гуманітарні виклики, особливо ті, які виникають на деокупованих територіях.

Також йшлося про необхідність «створення належних умов у місцях тимчасового проживання ВПО по всій Україні для успішного проходження осінньо-зимового періоду 2023-2024 років».

Нещодавно президент Володимир Зеленський визнав, що ситуація на полі бою залишається дуже складною, але зазначив, що не вірить у те, що війна зайшла в «патову ситуацію». Він наголосив, що Україна не буде вести переговори з Росією, доки Росія повністю не піде з українських територій.


Раніше в статті в журналі The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що війна зараз переходить на новий етап «позиційної війни», а це може піти на користь Росії. За його словами, без посилення технологічної переваги, «швидше за все, не буде глибокого і красивого прориву» проти сил РФ.

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