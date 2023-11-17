У Кабміні підрахували, скільки населених пунктів вже деокупували ЗСУ

Станом на зараз Збройним силам вдалось деокупувати 963 населені пункти України, які раніше були захоплені російськими військами, розповіла віцепрем’єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук після зустрічі із делегацією Норвезької ради у справах біженців (NRC).

«Норвезька сторона пообіцяла надати туди (в деокуповані населені пункти – ред.) ремонтні комплекти для відновлення житла, генератори, обладнання для обігріву, зарядні станції, павербанки та комп’ютерну техніку для навчання дітей онлайн. А також облаштувати пункти обігріву й забезпечити ці території терміналами супутникового інтернету Starlink», – зазначила Верещук.

Крім того, за її словами, людям зі звільнених населених пунктів та евакуйованим планується виплата разової грошової допомоги.

Також на зустрічі із делегацією Норвезької ради у справах біженців сторони обговорили гуманітарні виклики, особливо ті, які виникають на деокупованих територіях.

Також йшлося про необхідність «створення належних умов у місцях тимчасового проживання ВПО по всій Україні для успішного проходження осінньо-зимового періоду 2023-2024 років».

Нещодавно президент Володимир Зеленський визнав, що ситуація на полі бою залишається дуже складною, але зазначив, що не вірить у те, що війна зайшла в «патову ситуацію». Він наголосив, що Україна не буде вести переговори з Росією, доки Росія повністю не піде з українських територій.



Раніше в статті в журналі The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що війна зараз переходить на новий етап «позиційної війни», а це може піти на користь Росії. За його словами, без посилення технологічної переваги, «швидше за все, не буде глибокого і красивого прориву» проти сил РФ.