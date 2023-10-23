Радіо Свобода Weekly: Парламент України взявся за «демонтаж структур Московського патріархату»

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

«Демонтаж структур Московського патріархату» – Єленський про заборону повʼязаних із РФ релігійних організацій

Рішення щодо заборони релігійних організацій, повʼязаних із Росією, спрямоване не проти православʼя чи православних, а має на меті припинити вплив на українців Московського патріархату, наголошує голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський.

«Йдеться про припинення цього впливу, про демонтаж структур Московського патріархату. Та в жодному разі не йдеться про те, щоб люди, які дотепер входили в цю церкву, не мали змоги сповідувати свою віру і гідно висловлювати свої релігійні почуття. Підпорядкування Московському патріархату не є частиною православного віровчення», – зазначає Єленський.

Верховна Рада 19 жовтня проголосувала у першому читанні за законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов’язаних із РФ. Цього ж дня Українська православна церква (Московського патріархату) заявила, що законопроєкт ще не став законом, а сама УПЦ (МП) є «самостійною і незалежною». Про це тут

Київ звинуватив РПЦ у створенні «православних ПВК» для війни в Україні

Українські спецслужби повідомляють, що викрили керівництво Російської православної церкви (РПЦ) на створенні власних приватних військових компаній на території РФ для війни проти України.

«За вказівками московського патріархату їхні ПВК займаються вербуванням та бойовою підготовкою найманців для війни проти України. Задокументовано, що одна з таких приватних військових компаній під назвою «Андріївський хрест» діє на базі Кронштадтського Морського собору у Санкт-Петербурзі. У стінах релігійної установи її представники вербують прихожан для подальшого включення до складу окупаційних угруповань РФ, які задіяні на передовій. Під час відбору потенційних «кандидатів» перевагу надають чоловікам, які вже проходили службу у лавах військових підрозділів країни-агресора і мають бойовий «досвід»», – повідомила 19 жовтня Служба безпеки України.

В СБУ зазначають, що фінансування таких ПВК здійснюють представники фінансово-промислових груп РФ, наближених до президента РФ Володимира Путіна. Більше інформації за лінком

Успіх України та Ізраїлю «життєво важливий» для нацбезпеки США – Байден

Успіх України та Ізраїлю «життєво важливий» для національної безпеки Сполучених Штатів, наголосив американський президент Джо Байден.

«Я знаю, що ці конфлікти можуть здатися дуже далекими. Природно задатися питанням: чому це важливо для Америки? Успіх Ізраїлю та України життєво важливий для нашої національної безпеки», – написав Байден у мережі Х. За його словами, «історія навчила нас, що, коли терористи і диктатори не платять за це, вони спричиняють більше смертей і руйнувань».

19 жовтня президент США звернувся до американського народу зі спеціальним зверненням, у якому сказав про необхідність подальшої підтримки України у боротьбі проти агресії Росії і солідарності з Ізраїлем у його відповіді на атаку угруповання «Хамас». Про це тут

«Неприємна несподіванка для Путіна». Чи допоможуть ATACMS змінити ситуацію на краще?

Якими є результати ураження аеродромів окупантів у Бердянську і Луганську? Чи змінить хід війни використання ЗСУ балістичних ракет ATACMS? Чи допоможуть вони у наступі українських військових на лівобережній Херсонщині?

Про все це – в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

«Загибель ескадри». Що буде з Чорноморським флотом Росії після деокупації Криму?

У той час як український контрнаступ літа-осені поволі, але просувається, одним із, можливо, найбільших його досягнень вже є системне ураження Чорноморського флоту Росії та військових об’єктів в окупованому Криму.

Флот практично вже не контролює все північне Чорне море, відколи зазнав ударів від України. Але коли Україна звільнить Крим – чи повинен буде ЧФ Росії залишити український півострів, де він перебував від самого початку незалежності України в 1991 році?

Експерти, з якими розмовляло Радіо Свобода, однозначні в своїх прогнозах: місця Чорноморському флоту Росії в Севастополі після деокупації Криму вже не буде – він має або піти до Новоросійська, або його буде потоплено. Про це тут

«Азов» на фронті: «Ми опустили їх з небес на землю»

Вже понад два місяці 12-а бригада спеціального призначення «Азов» воює у Серебрянському лісі, на досить складному напрямку під Кремінною. Серед бійців тут ті, хто пройшов «Азовсталь» і повернувся на війну після російського полону. Є й ті, хто рвався у Маріуполь на деблокаду, а також вистачає і новобранців.

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» декілька годин провели на позиції «азовців»-артилеристів і поговорили з ними про бойові дії та їхню мотивацію. Текстова публікація тут

«У 2014 році ми показали слабкість». Інтерв’ю зі спікеркою парламенту Чехії

Реакція Заходу на окупацію Криму Росією в 2014 році не була достатньою, і таким чином продемонструвала слабкість демократичних країн. Сьогоднішня масштабна війна РФ проти України є по суті наслідком нерішучості Заходу майже 10 років тому. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода сказала голова нижньої палати парламенту Чехії Маркета Пекарова Адамова.

Вона також розповіла про те, як можна деокупувати Крим, чи долучаться США до саміту «Кримської платформи» у Празі та про «розчарування», яке у неї викликає премʼєр Угорщини Віктор Орбан. Текстова публікація тут

«Якщо ви виженете Росію з усієї своєї території, вона все одно лишатиметься серйозною загрозою» – Френсіс Фукуяма

Американський політолог, філософ і письменник Френсіс Фукуяма в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода розповів про своє бачення закінчення війни між Росією та Україною, як може розпастися РФ та чому деокупація Криму може змусити Путіна піти з України?

Текстова публікація інтерв’ю тут

Був «Епіцентр» – став «Галактика». Чи справді Гереги втратили контроль над гіпермаркетами на окупованій Донеччині?

Олександр Герега – народний депутат України, разом з дружиною Галиною посідає шосту сходинку найбагатших українців 2022 року в рейтингу «Форбс». Джерело доходів – велика мережа будівельних гіпермаркетів «Епіцентр». Частина магазинів тепер в зоні окупації. Але чи втратило подружжя над ними контроль?

Розслідування «Схем» (проєкту Радіо Свобода), а згодом і витік даних із офшорної юрисдикції, відомий під назвою Pandora Papers, довели, що «Епіцентри» в Криму лише змінили свою назву на «Новацентри», але не власників.

А як щодо інших окупованих територій? Мережа «Епіцентр» на Донбасі змінила назву на «Галактика». І протягом 8 років вважалося, що «Галактики» на окупованій Донеччині є вкраденим або «віджатим» у Герег бізнесом, з яким вони більше не мають жодних зв’язків. Але чи справді це так? Текстова публікація розслідування тут

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«Якби Польщі не вдалося втекти до НАТО, до ЄС, то ми би були на місці України» – Лех Валенса

Один з найвідоміших поляків у світі, Нобелівський лауреат і послідовний друг України, лідер антикомуністичного руху «Солідарність», електрик, який став першим президентом пострадянської Польщі. Нині у свої 80 років Лех Валенса залишається політиком, активним громадським діячем, читає лекції для студентів і бізнесу в Польщі та за кордоном.

На наступний день після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Лех Валенса хотів зібрати нобелівських лауреатів з усього світу, політиків, досвідчених генералів і поїхати в Україну, щоб спробувати зупинити війну, утім, як розповів він в інтерв’ю Радіо Свобода, яке відбувалося в польському Гданську, один з дипломатів тоді відповів: «Ще не час». Текстова публікація тут

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