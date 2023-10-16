Латвія закрила два пункти пропуску на кордоні з РФ

Латвія у ніч на понеділок закрила два пункти пропуску на кордоні з Росією – «Вієнтулі» та «Педедзе».

Як повідомив міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс, на цих прикордонних переходах встановлені бетонні загородження. За словами міністра, останніми днями російські прикордонники працювали дуже повільно, що, на його думку, доводить, що якби перехід «Вієнтулі» продовжив роботу, на латвійській стороні кордону швидко зібралася б велика кількість людей.

Рішення про закриття цих пропускних пунктів уряд Латвії ухвалив 12 жовтня.

У зв’язку з цим в МЗС України попередили, що з 16 жовтня в’їзд українських громадян на територію Росії з третіх держав буде дозволений лише у повітряному пункті пропуску через російський державний кордон «Шереметьєво» (Москва).

З Росії громадян України теоретично мають випускати без обмежень. Єдиний пункт переходу для них на російсько-українському кордоні – «Колотилівка-Покровка». З українського боку перейти в РФ через нього неможливо.

Між Росією та Латвією тепер діють лише два прикордонні переходи – з російського боку пропускними пунктами є «Терехово» і «Гребнєво». Після початку вторгнення в Україну в’їзд російських громадян до Латвії суттєво обмежений.