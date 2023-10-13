У ДПСУ пояснили, навіщо РФ обмежує вʼїзд і виїзд українців

Обмеженням в’їзду і виїзду українців до Росії через країни ЄС окупаційна влада прагне насильно паспортизувати українське населення на непідконтрольних Києву територіях України, а також може викрадати українських дітей. Про це в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Ми бачимо умови в’їзду, що громадяни України до 14 років зможуть в’їхати до Росії в супроводі громадян Російської Федерації. Фактично це продовження тих кроків для викрадення українських дітей або ж тиск на громадян України, в тому числі, на окупованих територіях для того, щоб забезпечити паспортизацію громадян України, щоб вони отримували російський паспорт. Фактично Росія, прикриваючись безпекою для своїх громадян, продовжує такі свої терористичні дії, які вона здійснювала і до цього», – каже Демченко.

Демченко наголошує, що українці, яких через нові правила на кордоні не випустять із Росії, зможуть потрапити на територію України. Для цього їм треба лише дістатися до українського кордону.

«Хоч і пункти пропуску на кордоні з Росією і Білоруссю зачинені, але, якщо громадяни України на будь-якому з напрямків прибудуть до українського кордону, до української території, їм буде забезпечено пропуск на територію України. Звісно, що громадяни України можуть виїжджати з Росії через кордон з країнами Європейського союзу, на чому також наголосило міністерство закордонних справ України, яке закликає громадян України все-таки залишити межі Росії. Адже дипломатичні установи нашої країни на території країни-терориста не функціонують і гарантувати безпеку наших громадян на території Росії досить складно», – каже Демченко.

Раніше російське державне агентство «РИА Новости» повідомило, що з 16 жовтня 2023 року уряд Росії заборонив українцям в’їжджати на територію Росії через будь-які пункти пропуску з третіх країн, окрім як через наземний перехід «Вієнтулі – Лудонка» (латвійсько-російський кордон) та повітряний – аеропорт Шереметьєво. Досі громадяни України, в тому числі біженці з територій, де тривають бойові дії, могли в'їжджати до Росії і виїжджати з країни через будь-який пропускний пункт.

Однак напередодні сайт «Латвійські громадські ЗМІ» повідомив, що Латвія вирішила закрити контрольно-пропускний пункт у Вієнтулі, побоюючись того, що заборона з боку Росії спричинить на цьому пункті пропуску великий наплив українців і черги на кордоні.