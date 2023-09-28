ДПСУ: жінки, які з 1 жовтня мають стати на військовий облік, зможуть виїжджати за кордон

Жінки-медики, які з 1 жовтня мають стати на військовий облік, зможуть виїжджати за кордон, сказав речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

«Змін, пов’язаних з перетином кордону, для жінок, які мають стати на військовий облік, немає. Обмеження продовжують діяти для чоловіків віком 18-60 років, а також для різних посадовців, що прописано в постанові уряду №57. Ця норма стосується як чоловіків, так і жінок. Інших змін щодо обмеження в праві виїзду, в тому числі жінок, які з 1 жовтня мають стати на військовий облік, немає», – сказав речник в ефірі національного телемарафону.



Він також додав, що щодо жінок, які вже перебувають на військовому обліку, не діє обмеження щодо перетину кордону.

Раніше у Збройних силах України повідомили, що з 1 жовтня на військовий облік будуть зобов’язані встати всі жінки-медики, тобто лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти, віком від 18 до 60 років. Спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи.