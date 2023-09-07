ЗСУ: «постановка на військовий облік – це не мобілізація жінок-медиків»

У Сухопутних військах Збройних сил України пояснили порядок, за яким жінки-медики мають стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року.

За повідомленням, ухвалені Верховною Радою України в жовтні минулого року зміни до закону «Про військовий обов’язок і військову службу», передбачають, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.

«Постановка на військовий облік – це не мобілізація жінок-медиків. Це виконання зміни до закону й узагальнення даних про наявний резерв фахівців медичної сфери в державі», – наголошують у ЗСУ.

За повідомленням, з 1 жовтня на військовий облік будуть зобов’язані стати всі жінки-медики, тобто лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти, віком від 18 до 60 років. Спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи.

Згідно з новим порядком військового обліку, жінки з іншими спеціальностями, спорідненими з військовою, можуть стати на облік за власним бажанням.

Процедура реєстрації на військовий облік здійснюється в ТЦК. Перелік необхідних документів можна подивитися тут.

Коли жінка приходить до ТЦК стати на військовий облік, на неї заводять особову справу. Далі її мають спрямувати на медкомісію, яка зробить висновок про придатність/непридатність до військової служби.

Як пояснили в ЗСУ, жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. «Такі жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками. Тобто законодавство не розрізняє військовозобов’язаних жінок і чоловіків», – заявили у Сухопутних військах.

Щодо того, чи потрібно ставати на військовий облік вагітним жінкам і жінкам-матерям, то, як йдеться в повідомленні, закон встановлює, що винятком є вагітні жінки та ті, що перебувають у декретній відпустці.

За порушення військовозобов’язаними правил військового обліку під час воєнного стану, на них можуть накласти штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн), попередили в ЗСУ.

Раніше сьогодні у коментарі РБК-Україна член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що жінки-медики, які повинні стати на військовий облік з 1 жовтня, набувають статусу військовозобов’язаних, і тому для них буде обмежений виїзд за кордон.

Натомість у коментарі ВВС Україна в Держприкордонслужбі заявили, що зараз немає ніяких обмежень на виїзд із країни для жінок, які стоять на військовому обліку, такі обмеження діють щодо чоловіків віком 18-60 років і деяких категорій державних службовців та посадових осіб.