ЗСУ: «постановка на військовий облік – це не мобілізація жінок-медиків»

У Сухопутних військах Збройних сил України пояснили порядок, за яким жінки-медики мають стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року.
За повідомленням, ухвалені Верховною Радою України в жовтні минулого року зміни до закону «Про військовий обов’язок і військову службу», передбачають, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.
«Постановка на військовий облік – це не мобілізація жінок-медиків. Це виконання зміни до закону й узагальнення даних про наявний резерв фахівців медичної сфери в державі», – наголошують у ЗСУ.
- За повідомленням, з 1 жовтня на військовий облік будуть зобов’язані стати всі жінки-медики, тобто лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти, віком від 18 до 60 років. Спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи.
- Згідно з новим порядком військового обліку, жінки з іншими спеціальностями, спорідненими з військовою, можуть стати на облік за власним бажанням.
- Процедура реєстрації на військовий облік здійснюється в ТЦК. Перелік необхідних документів можна подивитися тут.
- Коли жінка приходить до ТЦК стати на військовий облік, на неї заводять особову справу. Далі її мають спрямувати на медкомісію, яка зробить висновок про придатність/непридатність до військової служби.
- Як пояснили в ЗСУ, жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. «Такі жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками. Тобто законодавство не розрізняє військовозобов’язаних жінок і чоловіків», – заявили у Сухопутних військах.
- Щодо того, чи потрібно ставати на військовий облік вагітним жінкам і жінкам-матерям, то, як йдеться в повідомленні, закон встановлює, що винятком є вагітні жінки та ті, що перебувають у декретній відпустці.
- За порушення військовозобов’язаними правил військового обліку під час воєнного стану, на них можуть накласти штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн), попередили в ЗСУ.
Раніше сьогодні у коментарі РБК-Україна член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що жінки-медики, які повинні стати на військовий облік з 1 жовтня, набувають статусу військовозобов’язаних, і тому для них буде обмежений виїзд за кордон.
Натомість у коментарі ВВС Україна в Держприкордонслужбі заявили, що зараз немає ніяких обмежень на виїзд із країни для жінок, які стоять на військовому обліку, такі обмеження діють щодо чоловіків віком 18-60 років і деяких категорій державних службовців та посадових осіб.
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