У горах на кордоні з ЄС знайшли останки українця призовного віку – ДПСУ

На українсько-румунському кордоні виявили тіло чоловіка, на яке натрапив турист, пробираючись горами, навпроти ділянки відділу прикордонної служби «Шибени», повідомили у Держприкордонслужбі України.

«Загиблий – 36-річний житель Запоріжжя. За зовнішніми ознаками, тіло, скоріше навіть – скелет у теплому одязі – пролежало там тривалий час», – йдеться в повідомленні.

За даними ДПСУ, з початку повномасштабного вторгнення РФ це вже 24 зафіксований випадок, коли український чоловік призовного віку загинув на кордоні України з країнами Євросоюзу. Попередні 23 випадки були виявлені на кордоні з Румунією та Угорщиною на Закарпатті, з них 19 – біля річки Тиса.