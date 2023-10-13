У МЗС порадили українцям врахувати неможливість в’їзду в Росію з території Латвії

Міністерство закордонних справ України заявило, що поновлює свої рекомендації громадянам України утриматися від відвідування території Росії, а також врахувати неможливість в’їзду туди з території Латвії.

«Уряд Латвійської Республіки ухвалив рішення призупинити з 16 жовтня 2023 року роботу пунктів пропуску на латвійсько-російському кордоні «Вієнтулі» та «Педедзе». Як повідомила латвійська сторона, такий крок здійснено у відповідь на запроваджені Російською Федерацією обмеження для громадян України щодо в’їзду на її територію з території третіх держав. Латвійські пункти пропуску «Вієнтулі» й «Педедзе» не мають належної інфраструктури, аби впоратися із прогнозованим зростанням пасажиропотоку», – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим, наголосили в МЗС, з 16 жовтня 2023 року в’їзд українських громадян на територію Росії з третіх держав буде дозволений лише у повітряному пункті пропуску через російський державний кордон «Шереметьєво» (Москва).

Виїзд громадян України з території Росії до Латвії залишається можливим через пункти пропуску «Убилінка-Гребнєво» та «Бурачкі-Терехова», додали в МЗС.

Раніше російське державне агентство «РИА Новости» повідомило, що з 16 жовтня 2023 року уряд Росії заборонив українцям в’їжджати на територію Росії через будь-які пункти пропуску з третіх країн, окрім як через наземний перехід «Вієнтулі – Лудонка» (латвійсько-російський кордон) та повітряний – аеропорт Шереметьєво. Досі громадяни України, в тому числі біженці з територій, де тривають бойові дії, могли в'їжджати до Росії і виїжджати з країни через будь-який пропускний пункт.

Однак напередодні сайт «Латвійські громадські ЗМІ» повідомив, що Латвія вирішила закрити контрольно-пропускний пункт у Вієнтулі, побоюючись того, що заборона з боку Росії спричинить на цьому пункті пропуску великий наплив українців і черги на кордоні.

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