Латвія закриє пункт на кордоні з Росією, який Москва визначила для в’їзду громадян України

Влада Латвії з 16 жовтня зупиняє роботу двох прикордонних переходів на кордоні з Росією. Один із них з цієї дати був призначений російським урядом як єдина можлива сухопутна точка для в’їзду в країну для громадян України.

Про такий проєкт рішення Міністерства внутрішніх справ країни повідомляє Латвійська суспільна радіокомпанія.

У пропозиції про закриття переходів сказано, що цей крок має відповісти на «зазіхання на незалежність, територіальну цілісність, демократичний устрій» країни.

Біля в’їзду може утворитися черга з українців, які бажають потрапити до Росії, що призвело б до ризику масових заворушень, переказує міркування чиновників латвійський мовник.

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З матеріалу радіостанції випливає, що на день Росії через балтійські країни та Фінляндію в середньому в’їжджають близько 500 осіб з українським громадянством. Після закриття переходів єдиною точкою в’їзду, дозволеного російським урядом, для них буде московський аеропорт Шереметьєво.

Про зміни в порядку в’їзду до Росії стало відомо 6 жовтня. Російська влада пояснила це міркуваннями «безпеки жителів РФ».

Згідно з ним, українські громадяни зможуть в’їжджати до Росії з третіх держав тільки через аеропорт «Шереметьєво» у Москві та автомобільний пункт пропуску «Лудонка» на кордоні з Латвією.