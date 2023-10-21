Фехтувальниця Харлан здобула золото на турнірі в Туреччині

Українська фехтувальниця Ольга Харлан завоювала золото на турнірі серії Сателіт FIE з фехтування на шаблях, йдеться в повідомленнях Національного олімпійського комітету України та Національної олімпійської збірної України.
«Маємо подвійний п’єдестал на турнірі серії Сателіт FIE з фехтування на шаблях, що проходить цього вікенду у турецькому Стамбулі», – повідомили в НОК.
За даними комітету, Ольга Харлан переможно відкрила олімпійський сезон, зійшовши на найвищу сходинку п’єдесталу пошани.
«Наша титулована спортсменка виграла спочатку шість боїв у групі, а потім ще п’ять у турі прямого вибування», – зауважили в НОК.
Зокрема українська фехтувальниця:
- у чвертьфіналі з перевагою в один удар Харлан взяла гору над британкою Кейтлін Максвелл (15:14);
- у півфіналі змусила скласти зброю чемпіонку Європи та віцечемпіонку світу-2022 Анну Башту з Азербайджану (15:10);
- у фіналі, який перетворився на українське дербі, здолала подругу по команді Аліну Комащук (15:8).
Таким чином, Харлан завоювала золоту нагороду, а Аліна Комащук стала володаркою срібла.
Бронзовими призерками стали азербайджанська фехтувальниця російського походження Анна Башта та Ліка Джиджеїшвілі з Грузії.
Змагання проходять з 21 по 22 жовтня в турецькому Стамбулі.
27 липня FIE дискваліфікувала українку Ольгу Харлан після її відмови потиснути руку фехтувальниці з РФ Анні Смирновій, яка виступала в «нейтральному» статусі. Харлан відмовилася потиснути суперниці руку, як цього вимагають правила. Натомість українська спортсменка пропонувала росіянці «стукнутися» зброєю на заміну цього жесту.
Смірнова не стала цього робити, а згодом майже 50 хвилин залишалася на доріжці, очікуючи на офіційне завершення поєдинку.
Федерація фехтування України заявила про оскарження рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан на чемпіонаті світу в Мілані. Президентом Міжнародної федерації фехтування є російський олігарх Алішер Усманов.
Але 28 липня Бюро Міжнародної федерації фехтування (FIE) вирішило дозволити українській спортсменці Ользі Харлан взяти участь у майбутніх жіночих командних змаганнях з фехтування на шаблях на Чемпіонаті світу з фехтування 2023 року.
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