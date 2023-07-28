Міжнародна федерація фехтування вирішила допустити Харлан до майбутніх командних змагань

Бюро Міжнародної федерації фехтування (FIE) вирішило дозволити українській спортсменці Ользі Харлан взяти участь у майбутніх жіночих командних змаганнях з фехтування на шаблях на Чемпіонаті світу з фехтування 2023 року, який зараз триває в Мілані. Про це повідомила пресслужба федерації.



Водночас у FIE кажуть, що підтримують покарання, яке «після ретельного розгляду повністю відповідає офіційним правилам і відповідним покаранням».

«Ми ретельно обговорили це питання та рішення, і ми зустрілися з пані Харлан», – повідомляють у федерації.

Ольга Харлан, у свою чергу, наразі не коментувала це повідомлення Міжнародної федерації фехтування.

27 липня FIE дискваліфікувала українку Ольгу Харлан після її відмови потиснути руку фехтувальниці з РФ Анні Смирновій, яка виступала в «нейтральному» статусі. Харлан відмовилася потиснути суперниці руку, як цього вимагають правила. Натомість українська спортсменка пропонувала росіянці «стукнутися» зброєю на заміну цього жесту.

Смірнова не стала цього робити, а згодом майже 50 хвилин залишалася на доріжці, очікуючи на офіційне завершення поєдинку.

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Федерація фехтування України заявила про оскарження рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан на чемпіонаті світу в Мілані.

Президентом Міжнародної федерації фехтування є російський олігарх Алішер Усманов.