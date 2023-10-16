Генпрокурор розповів про дискусії довкола створення міжнародного трибуналу

Дискусії довкола моделі спеціального міжнародного трибуналу тривають. Про це журналістам у Брюсселі сказав генпрокурор України Андрій Костін.

«Аби спеціальний трибунал був створений, безумовно, потрібна політична воля країн, які розуміють, що злочин агресії має бути покараним (…). Навіть тоді, коли міжнародна система правова не має відповідного ефективного інструменту, як це відбулось в ситуації з агресією Росії проти України. Безумовно, політична воля є головною», – зазначив генпрокурор.

За словами Костіна, прогрес за останній рік у цьому напрямку є.

«Якщо рік тому ми тільки збирали країни, які готові були офіційно підтримати ідею створення цього спеціального трибуналу, наразі вже кілька місяців тривають дискусії в так званій координаційній групі – core group – щодо обрання юридичної моделі. Було багато пропозицій, багато дискусій. Наразі дискусія ще триває», – зауважив генпрокурор.

Для України ключове, продовжив високопосадовець, – покарання керівництва Росії включно з її президентом Володимиром Путіним.

«Головна умова – це не умови України. Це умова українців, щоби Путін, як інші члени трійки, як і інші найвищі представники політичного та військового командування Росії, могли бути переслідувані в цьому трибуналі. Це і є головне. Друге. Цей трибунал має мати міжнародний вимір, тому що ця збройна агресія – не регіональний конфлікт, це глобальна війна (…). Відповідь на збройну агресію має також бути глобальною. Ми всі розуміємо, що ця війна – це війна автократії, тиранії проти вільного демократичного світу. І дуже важливим зараз є – якщо вільний демократичний світ буде єдиним та сильним, то ця відповідь буде відповідною», – сказав Костін.

Між тим, нагадав генпрокурор, доки дискусії щодо форми трибуналу ведуться, команда прокурорів з України разом з іноземними колегами в рамках Спільної слідчої групи «вже працюють над документуванням злочину агресії».

«Працюють над тим, щоб відбудувати цю справу, щоб вона була в принципі готова для майбутнього трибуналу. Завжди мій меседж такий: нам треба правильний трибунал радше, ніж скоріше вирішити, яким він буде. Тому що це для українців. І це для того, щоби цей трибунал мав превентивний ефект для інших потенційних агресорів», – резюмував Костін.

Читайте також: Покарання за злочин агресії РФ: в ОП пояснили, чому Київ не підтримує гібридний трибунал

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу в Гаазі на початку травня наголосив, що тривалий мир після перемоги потребує повноцінного правосуддя, а не його гібридних форм.

У серпні заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов повторив цю позицію Києва, заявивши, що «основною і дійсно авторитетною для України залишається модель створення міжнародного трибуналу на основі прийняття резолюції Генасамблеї ООН та угоди між Україною та ООН».