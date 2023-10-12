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«Катастрофічно бракує ресурсу» – правозахисник Захаров про розслідування злочинів РФ

Голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров

Українські слідчі наразі фізично не можуть розслідувати всі злочини, вчинені військовими Росії від часу окупації Харківської області дотепер. Про це в інтервʼю Радіо Свобода заявив голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.

«Нам катастрофічно не вистачає ресурсу. На одного слідчого Харківської області приходиться більш як 1600 злочинів. Ну як він може це розслідувати? Це неможливо. Тому вводять пріоритезацію, найбільш важливі злочин, а решту поки відкладають. Так відкладати можна на десятиліття. Люди вже помруть, вибачте. Їм вже не треба буде потрібна ця сатисфакція», – сказав правозахисник.

«Немає справжнього інтересу до цієї війни». Інтерв'ю з головою Харківської правозахисної групи
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«Немає справжнього інтересу до цієї війни». Інтерв'ю з головою Харківської правозахисної групи

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У базі даних «Трибунал для Путіна», яку упорядковує асоціація українських правозахисних організацій, вже зафіксовано 10 тисяч випадків смертей серед цивільного населення України внаслідок війни Росії проти України. Проте ця кількість насправді далека від справжньої, оскільки після деокупації «один тільки Маріуполь може дати значно більше людей», вважає Євген Захаров.

У середині липня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що понад 50 російських військовослужбовців отримали вироки в українських судах за скоєні в Україні злочини.

За даними Офісу генпрокурора, наразі в Україні зареєстровано понад 110 тисяч злочинів агресії та воєнних злочинів, з них майже 107 тисяч – за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

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