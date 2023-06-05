Покарання за злочин агресії РФ: в ОП пояснили, чому Київ не підтримує гібридний трибунал

Заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов пояснив, чому Київ не підтримує гібридний трибунал над тими, хто причетний до агресії проти України.



«Київ до нього ставиться погано. Я неодноразово розказував про те, що будь-яка гібридна модель трибуналу, по-перше, звужує або створює ризик юридичного звуження злочину агресії до фактично рівня міждержавного конфлікту двох країн. Друге – створення будь-якого суду в системі судоустрою України з міжнародним компонентом або без нього потребуватиме змін до Конституції, що в умовах правового режиму воєнного стану є неможливим», – розповів він в інтерв’ю Радіо Свобода.

Смирнов також додав, що Києву не потрібне рішення трибуналу іменем України а потрібне рішення трибуналу іменем цивілізованого світу.

«Та модель передбачає створення трибуналу як елементу у національній судовій системі України з можливістю розміщення цього трибуналу навіть поза межами України, з залученням навіть міжнародних суддів. Але давайте відштовхнемося від ключового: це буде елемент в системі національного судоустрою України. Отже, юридично це буде сприйматися як фактично локальний український суд з функціями трибуналу», – пояснив він.

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За словами представника Офісу президента, існує певний скепсис про те, що створення широкого міжнародного механізму може створити прецедент для окремих країн.

«Прецедент, коли за ініціативою якихось третіх країн може бути проведений юридично-правовий аудит різних військових кампаній, в яких ці країни брали участь в минулому. Тому ми будуємо контртези і обґрунтовано доводимо до наших ключових партнерів те, що гібридна модель – вона, по-перше, не працююча, вона неефективна, по-друге, що не слід боятися широкої міжнародної моделі», – наголосив Смирнов.

Україна наполягає на створенні міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії.

США запропонували, щоб майбутній спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України був у вигляді «інтернаціоналізованого суду в рамках судової системи України». Проте на початку травня президент України Володимир Зеленський застеріг від гібридних форм правосуддя.